"Байден кульгава качка": США нічого не зроблять Ірану за постачання росіянам балістичних ракет

Байден має багато причин для стриманості у реакції – наприклад, через напружену ситуацію на Близькому Сході

Попри те, що Іран передав Росії кількасот балістичних ракет малої дальності, реакція США на цю подію стане дуже млявою. Сполучені Штати занадто довго проводили дипломатію з Іраном, щоб не допустити війни Тегерану проти Ізраїлю, та навряд чи будуть жертвувати прогресом на Близькому Сході заради України.

Про це пише The New York Times. Видання нагадує, що у березні 2024 року країни G7 попереджали, що вони запровадять узгоджені санкції проти Ірану, якщо він передасть росіянам ракети. Це попередження повторили під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

З одного боку, спікер Ради національної безпеки США Шон Саветт підтвердив, що США та союзники готові завдати Ірану значних проблем через постачання росіянам балістичних ракет. Проте що буде насправді – велике питання. Президент Джозеф Байден має багато причин для стриманості у реакції – наприклад, через напружену ситуацію на Близькому Сході. США досягли значного прогресу у дипломатії з Іраном, щоб не допустити переростання війни в Газі у регіональний конфлікт та не будуть жертвувати цим заради України.

"Оскільки американська президентська кампанія в самому розпалі, а президент Байден — кульгава качка, незрозуміло, наскільки сильною буде відповідь Вашингтона", – сказав виданню європейський чиновник.

Інші джерела припускають, що реакція Байдена може обмежитися тим, що він схвалить використання далекобійних ракет по Росії. Проте й тут є великі сумніви – Байден вже показав себе, як боягуз, оскільки боїться "ескалації війни" та постійно обмежує Україну в засобах ударів по РФ.

"Західні офіційні особи також стурбовані тим, щоб не загнати в кут нового президента Ірану Масуда Пезешкіана, який вважається чимось поміркованим у правлячому істеблішменті країни", – додає видання, зазначаючи, що й на розум європейських лідерів дуже мало надії.

Як писав "Телеграф", 6 вересня стало відомо що Іран все ж передав Росії партію балістичних ракет. Скоріше за все це зброя малої дальності дії. Тегеран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Цей крок дасть Росії ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України.

"Телеграф" розповідав, що Іран може поставити Росії балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300 км і навіть до 700 км. Хоча раніше, побоюючись подальших санкцій та міжнародної ізоляції, країна утримувалась від передачі своїх величезних запасів високоточних ракет Росії.