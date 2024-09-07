"Байден хромая утка": США ничего не сделают Ирану за поставку россиянам баллистических ракет

У Байдена много причин для сдержанности в реакции – например, из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке

Несмотря на то, что Иран передал России несколько сот баллистических ракет малой дальности, реакция США на это событие станет очень вялой. Соединенные Штаты слишком долго проводили дипломатию с Ираном, чтобы не допустить войны Тегерана против Израиля и вряд ли будут жертвовать прогрессом на Ближнем Востоке ради Украины.

Об этом пишет The New York Times. Издание напоминает, что в марте 2024 года страны G7 предупреждали, что они введут согласованные санкции против Ирана, если он передаст россиянам ракеты. Это предупреждение было повторено на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.

С одной стороны, спикер Совета национальной безопасности США Шон Саветт подтвердил, что США и союзники готовы принести Ирану значительные проблемы из-за поставок россиянам баллистических ракет. Однако, что будет на самом деле – большой вопрос. У президента Джозефа Байдена много причин для сдержанности в реакции – например, из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. США добились значительного прогресса в дипломатии с Ираном, чтобы не допустить перерастания войны в Газе в региональный конфликт и не будут жертвовать этим ради Украины.

"Поскольку американская президентская кампания в самом разгаре, а президент Байден — хромая утка, непонятно, насколько сильным будет ответ Вашингтона", — сказал изданию европейский чиновник.

Другие источники предполагают, что реакция Байдена может ограничиться тем, что он одобрит использование дальнобойных ракет по России. Однако и здесь есть большие сомнения – Байден уже показал себя трусом, поскольку боится "эскалации войны" и постоянно ограничивает Украину в средствах ударов по РФ.

"Западные официальные лица также обеспокоены тем, чтобы не загнать в угол нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, считающегося чем-то умеренным в правящем истеблишменте страны", – добавляет издание, отмечая, что и на ум европейских лидеров очень мало надежды.

Как писал "Телеграф", 6 сентября стало известно, что Иран все же передал России партию баллистических ракет. Скорее всего, это оружие малой дальности действия. Тегеран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Этот шаг даст России еще один сильный военный инструмент для использования в войне против Украины.

"Телеграф" говорил, что Иран может поставить России баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью свыше 300 км и даже до 700 км. Хотя раньше, опасаясь дальнейших санкций и международной изоляции, страна воздерживалась от передачи огромных запасов высокоточных ракет России.