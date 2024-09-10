Війна — день 930: Покровський напрямок вже не "найгарячіший", а в Росії нова зброя з Ірану

Оперативно про головне за добу

Російський наступ на сході України триває, проте вперше за кілька місяців Покровський напрямок перестав бути "найгарячішим". За попередню добу там сталося 33 бойові зіткнення, хоча зазвичай ця цифра приблизно вдвічі більша. Це пов’язано з тим, що основний тиск окупантів змістився трохи на захід і перейшов на Курахівський напрямок, де було зафіксовано 46 російських атак. На тлі цього стало відомо, що росіяни отримали іранські балістичні ракети, тому прифронтовим містам варто бути особливо пильними.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росія суттєво наростила виробництво танків та артилерії. Якщо 2022 року вони виробляли приблизно 40 танків на місяць, то тепер можуть робити понад 130 танків.

З ситуацією в Україні за 7 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 927: потужний пакет допомоги для України та масований удар дронів РФ

Про новини та події 8 вересня ми розповідали тут: Війна — день 928: у ЗСУ успіхи в Нью-Йорку, а росіяни сповільнилися під Покровськом

Про те, що відбувалося 9 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 929: росіяни тиснуть під Покровськом і змінюють тактику обстрілів