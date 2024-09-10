Враг создаст котел? Военный раскрыл планы россиян насчет одного из городов

Этот город в свое время поставил рекорд по уничтожению вражеской техники, танков, и именно там захватчики потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты с Тихоокеанского флота

Российские оккупанты хотят окружить Угледар Донецкой области. Таким образом противник пытается заставить украинских воинов покинуть город.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал украинский военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, враг штурмует укрепление Сил обороны очень давно.

"На самом деле, они хотят окружить ту группировку, потому что штурмуют наши укрепления достаточно давно. Я уже не знаю сколько, но больше года точно. И несколько раз они говорили, что взяли Угледар, а заканчивалось все очень плохо. Мне кажется, что Угледар в свое время поставил рекорд по уничтожению вражеской техники, танков, и именно там они потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты с Тихоокеанского флота. Сейчас они в лоб не пытаются штурмовать, а пытаются окружить", — сказал Сазонов.

Он также подчеркнул, что лобовой штурм — это всегда большие потери и на это уходит много времени.

"Поэтому, конечно, врагу интересно делать котел, делать окружение, чтобы мы вынуждены были отходить", — подытожил военнослужащий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты могли захватить Водяное и продвинуться в Гродовке Донецкой области. Об этом стало известно 9 сентября.