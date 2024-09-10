Ворог створить котел? Військовий розкрив плани росіян щодо одного з міст

Це місто свого часу поставило рекорд зі знищення ворожої техніки, танків, і саме там загарбники втратили майже всю свою бригаду морської піхоти з Тихоокеанського флоту

Російські окупанти хочуть оточити Вугледар Донецької області. У такий спосіб противник намагається змусити українських воїнів залишити місто.

Про це в ефірі "Київ24" розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, ворог штурмує укріплення сил оборони дуже давно.

"Насправді, вони хочуть оточити те угруповання, бо штурмують наші укріплення досить давно. Я вже не знаю скільки, але понад рік точно. І декілька разів вони казали, що взяли Вугледар, а закінчувалося все дуже погано. Мені здається, що Вугледар свого часу поставив рекорд зі знищення ворожої техніки, танків, і саме там вони втратили майже всю свою бригаду морської піхоти з Тихоокеанського флоту. Зараз вони в лоб не намагаються штурмувати, а намагаються оточити", — каже Сазонов.

Він також наголосив, що лобовий штурм — це завжди великі втрати й на це йде багато часу.

"Тому, звичайно, ворогові цікаво робити котел, робити оточення, щоб ми змушені були відходити", — підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти могли захопити Водяне та просунутися у Гродівці Донецької області. Про це стало відомо 9 вересня.