Война — день 932: россияне пытаются вернуть Курскую область и запускают "шахеды" по Беларуси

Оперативно о главном за сутки

Ситуация под Покровском остается напряженной, а оккупанты усиливают давление на южном фланге в сторону Курахово. В целом за последние сутки на Покровском и Кураховском направлениях суммарно было зафиксировано 52 боевых столкновений, при этом по всему фронту их насчитали 93. Эта цифра также является примечательной, поскольку в последние недели их стабильно было больше сотни. Это можно связать с активацией российских солдат в Курской области, где они могли начать наступление с целью выбить ВСУ за пределы госграницы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне запустили большое количество дронов, но часть из них полетела на территорию Беларуси.

О том, что происходило 9 сентября, читайте в трансляции: Война — день 929: россияне давят под Покровском и меняют тактику обстрелов

С ситуацией в Украине за 10 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 930: Покровское направление уже не самое "горячее", а у России новое оружие из Ирана

О новостях и событиях 11 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 931: россияне "буксуют" под Покровском и пытаются окружить Угледар