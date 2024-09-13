Россияне обстреляли православный храм Никополя во время литургии: церковь разрушена (видео)

Повреждённый русскими храм был построен в 1912 году

В четверг, 12 сентября, в результате очередного российского обстрела в Никополе загорелся и был фактически уничтожен храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" Криворожской епархии УПЦ (МП). Попадание в храм произошло во время Божественной литургии.

Произошло это примерно в 10 утра. Об этом сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Во время пения Херувимской песни по Божественной литургии снаряд попал в крышу храма, в результате чего начался пожар. Несмотря на старания спасателей-огнеборцев, прибывших на место горения, были полностью разрушены церковная кровля, купольная часть и уничтожено внутреннее украшение", — сообщении в пресс-службе епархии.

В результате обстрела повреждений от осколков подверглись церковные ворота. Также были выбиты окна в самом здании храма.

"Храм в Никополе переживший первую и вторую мировые войны уничтожает русская артиллерия.", – написал в Фейсбуке Игумен Меркурий Скороход.

Повреждённый русскими храм был построен в 1912 году. Он пережил нашествие германских оккупационных войск, выстоял в советские времена и является архитектурным памятником местного значения.

Напомним, что Верховная Рада 20 августа приняла закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией, который некоторые могли воспринять как "запрет УПЦ МП".

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, закроют ли храмы этой церкви в Украине.