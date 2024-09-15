Оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Харькове: десятки пострадавших (обновлено)

Харьков вновь подвергся обстрелу

Россияне нанесли очередной удар по Харькову. Из-за пусков корректируемых авиабомб взрывы прозвучали в Немышлянском районе города.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, бомба упала на жилую многоэтажку. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о пострадавших.

"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение", — написал Терехов в своем telegram-канале.

По данным Синегубова, в Немышлянском районе были повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, он сообщил о том, что в настоящее время известно о 25 пострадавших, среди них трое детей.

UPD: уже известно о по меньшей мере 28 пострадавших. На событие отреагировал президент Владимир Зеленский: "Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые Ежедневно забирают жизнь украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны".

В местных каналах появились фото и видео с места происшествия.

Как сообщалось ранее, Харьков из-за своего расположения находится в зоне поражения российских крылатых авиабомб, что приводит к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Несмотря на это местные власти не станут рекомендовать эвакуацию на зиму даже на регулярные перебои с электричеством.