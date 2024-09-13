Россияне продолжают уничтожать Покровск: разрушен еще один важный мост (фото, видео)

Враг регулярно обстреливает город

Российские войска продолжают атаковать Покровск Донецкой области. В пятницу, 13 сентября, оккупанты частично разрушили еще один мост в городе.

Как сообщают местные Telegram-каналы, россияне ударили по путепроводу "Восточный". Он соединял южную и северную части города.

Telegram-канал "Типовий Мирноград" отмечает, что обстрел со стороны врага произошел около 05:40. В результате был поврежден путепровод "Восточный" (в народе — "горбатый мост").

По данным полиции, по городу россияне ударили двумя авиабомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК. Из-за этого получили повреждения объект критической инфраструктуры, гражданское авто и нежилое помещение.

Путепровод "Восточный" на карте

Напомним, российские войска перебили водоснабжение в Покровск. Возобновить его работу сейчас невозможно. Кроме того, в результате российского обстрела в Покровске разрушен Мирноградский мост. Он соединял город с Мирноградом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что враг уже находится примерно в 8 километрах от города Покровск. Россиянам снова удалось продвинуться на Покровском направлении. В частности, зафиксировано продвижение врага в Гродовке.