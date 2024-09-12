Очередная беда от россиян: Покровск столкнулся с серьезной проблемой, о чем речь (карта, фото)

Россияне разрушили мост между Покровском и Мирноградом и перебили водоснабжение

Во время боевых действий российские войска перебили водоснабжение в Покровск. Восстановить его работу на данный момент невозможно.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. Подробности он сообщил в своем Telegram-канале.

"В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно", — написал Филашкин.

Он добавил, что решение проблемы сейчас прорабатывается.

По словам главы ОВА, в Покровской громаде пробурено 75 скважин общего пользования. Еще 250 единиц — возле многоэтажек. В громаду организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса. Там люди могут набирать воду бесплатно.

Кроме того, в результате российского обстрела в Покровске разрушен Дмитровский мост. Он соединял город с Мирноградом.

Ранее этот мост уже подвергался обстрелам и был поврежден. Но был признан годным к эксплуатации. Летом местные власти заявили, что восстанавливать его пока не будут.

"Несмотря на то, что в стране идет война, Покровская община продолжает работать над оценкой повреждений и планированием восстановления, чтобы после окончания боевых действий максимально быстро начать реконструкцию и возвращение в эксплуатацию поврежденного имущества", – говорится в сообщении.

Россияне продолжают усложнять жизнь украинскому народу.

Ранее "Телеграф" сообщил, что они сбросили в Десну отходы с сахарного завода в Курской области. Теперь киевляне могут вскоре остаться без питьевой воды.