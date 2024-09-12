Чергове лихо від росіян: Покровськ зіткнувся із серйозною проблемою, про що йдеться (карта, фото)

Росіяни зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом та перебили водопостачання

Під час бойових дій російські війська перебили водопостачання до Покровська. Відновити його роботу на даний момент неможливо.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін. Подробиці він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"В результаті бойових дій зупинено роботу модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу поки неможливо ", — написав Філашкін.

Він додав, що вирішення проблеми наразі опрацьовується.

За словами голови ОВА, у Покровській громаді пробурено 75 свердловин загального користування. Ще 250 одиниць – біля багатоповерхівок. У громаду організовано підвезення питної води та встановлено 8 установок зворотного осмосу. Там люди можуть набирати воду безплатно.

Крім того, внаслідок російського обстрілу в Покровську зруйновано Дмитрівський міст. Він поєднував місто з Мирноградом.

Раніше цей міст вже зазнавав обстрілів і був пошкоджений. Але було визнано придатним до експлуатації. Влітку місцева влада заявила, що відновлювати його поки не буде.

"Незважаючи на те, що в країні йде війна, Покровська громада продовжує працювати над оцінкою пошкоджень та плануванням відновлення, щоб після закінчення бойових дій максимально швидко розпочати реконструкцію та повернення в експлуатацію пошкодженого майна", — йдеться у повідомленні.

Росіяни продовжують ускладнювати життя українського народу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вони скинули до Десни відходи із цукрового заводу у Курській області. Наразі кияни можуть незабаром залишитися без питної води.