Росіяни продовжують знищувати Покровськ: зруйновано ще один важливий міст (фото, відео)

Ворог регулярно обстрілює місто

Російські війська продовжують атакувати Покровськ Донецької області. У п'ятницю, 13 вересня, окупанти частково зруйнували ще один міст у місті.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, росіяни вдарили по шляхопроводу "Східний". Він з'єднував південну та північну частини міста.

Telegram-канал "Типовий Мирноград" зазначає, що обстріл з боку ворога стався близько 05:40. В результаті було пошкоджено шляхопровід "Східний" (в народі — "горбатий міст").

За даними поліції, по місту росіяни вдарили двома авіабомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК. Через це зазнали пошкоджень об’єкт критичної інфраструктури, цивільне авто та нежитлове приміщення.

Шляхопровід "Східний" на мапі

Нагадаємо, російські війська перебили водопостачання до Покровська. Відновити його роботу зараз неможливо. Крім того, внаслідок російського обстрілу в Покровську зруйновано Мирноградській міст. Він поєднував місто з Мирноградом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ворог вже знаходиться приблизно за 8 кілометрів від міста Покровськ. Росіянам знову вдалося просунутись на Покровському напрямку. Зокрема, зафіксоване просування ворога у Гродівці.