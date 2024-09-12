Ворог просувається та руйнує інфраструктуру: що зараз відбувається на Покровському напрямку (карта)

ЗСУ стримують серйозний натиск ворога

Армія РФ продовжує свій наступ на Покровському напрямку. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, а ЗСУ намагаються стримувати тиск агресора, відбиваючи десятки атак.

"Телеграф" розповідає про те, що зараз відбувається на гарячому ділянці фронту.

Що каже Генштаб

На ранок 12 вересня наші воїни відбили ще 30 атак противника на Покровському напрямку. У Генштабі уточнюють, що зараз ворог основні зусилля зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

Ворог просувається

За даними відомого моніторингового співтовариства DeepState, ворогові вдалося захопити населений пункт Лісівка, що знаходиться на південь від Селідового на Покровському напрямку. Інформацію про це у Генштабі поки що не підтверджували.

Перебитий водопровід та зруйнований міст

Під час бойових дій російські війська перебили водопостачання у Покровську. Відновити його на даний момент неможливо. Крім того, внаслідок російського обстрілу у Покровську зруйновано Мирноградський міст. Він з'єднував місто з Мирноградом.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів у коментарі "Телеграфу", пояснив, що у місті може виникнути безліч проблем через перебитий водогін.

"Основні проблеми — це можливість виникнення епідеміологічних захворювань", — вважає він.

За його словами, знищення водопостачання — це порушення правил, норм введення війни і відповідно воєнний злочини. Тобто фактично армія РФ прирікає цивільне населення на загибель, бо без води людина не так і довго може жити.

Знищення мосту, пояснює Снєгирьов, насамперед, локаційна та логістична проблема для вивезення місцевого населення, поранених, підвезення гуманітарних вантажів. Це відповідно і зменшення можливостей для ЗСУ щодо проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених

Більше з цієї теми, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфі" під назвою " У Покровську будуть проблеми з логістикою та водою через знищений РФ мост "

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розповіли, як вдалося призупинити наступ росіян під Покровськом.