Росіяни знову просунулись у напрямку Покровська: що зараз відбувається в місті (карта)

У місті вже готуються до вуличних боїв

Російські війська продовжують атакувати на Покровському напрямку. Ворог вже знаходиться приблизно за 8 кілометрів від міста Покровськ.

Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що на Покровськ, схоже, чекає подібна похмура доля, яку зазнали інші міста на східному Донбасі, такі як Сєвєродонецьк і Бахмут, оскільки вони потрапили в зону дії російської артилерії чи ракет, які знищили в ключову інфраструктуру.

За словами місцевої та регіональної влади, населення міста скоротилося з приблизно 62 тисяч на початку серпня до 18 тисяч до 11 вересня. Ті, хто зараз залишився в Покровську, за словами мешканців, мусять набирати на воду зі свердловин, пробурених біля багатоквартирних будинків. Більша частина міста вже залишилася без природного газу та електроенергії.

"Ситуація жахлива і найближчим часом не покращиться. Евакуація — єдиний розумний варіант", — написав про втрату води в Покровську голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

NYT нагадує, що це місто є метою російського наступу, який не припиняється вже місяць, попри ризикований крок України в серпні, спрямований на відволікання ворожих сил шляхом вторгнення в Курську область Росії. Українські військові підготувалися до міських боїв у Покровську, встановивши на узбіччях доріг бетонні доти. Наступ Росії протягом останніх 10 днів був зосереджений на сільських районах на південь від міста, але Покровськ залишається під загрозою.

Своєю чергою проєкт DeepState повідомив, що росіянам знову вдалося просунутись на Покровському напрямку. Там опублікували оновлену карту бойових дій.

Зокрема, зафіксоване просування ворога у Гродівці Покровського району. Також росіяни просунулись у Макіївці, Красногорівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.

Нагадаємо, російські війська перебили водопостачання до Покровська. Відновити його роботу зараз неможливо. Крім того, внаслідок російського обстрілу в Покровську зруйновано Мирноградській міст. Він поєднував місто з Мирноградом.