Россияне снова продвинулись в направлении Покровска: что сейчас происходит в городе (карта)

В городе уже готовятся к уличным боям

Российские войска продолжают атаковать на Покровском направлении. Враг уже находится примерно в 8 километрах от города Покровск.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что Покровск, похоже, ожидает подобная мрачная судьба, которую испытали другие города на восточном Донбассе, такие как Северодонецк и Бахмут, поскольку они попали в зону действия российской артиллерии или ракет, уничтоживших в ключевую инфраструктуру.

По словам местных и региональных властей, население города сократилось с примерно 62 тысяч в начале августа до 18 тысяч до 11 сентября. Те, кто сейчас остался в Покровске, по словам жителей, должны набирать воду из скважин, пробуренных возле многоквартирных домов. Большая часть города уже осталась без природного газа и электроэнергии.

"Ситуация ужасающая и в ближайшее время не улучшится. Эвакуация — единственный разумный вариант", — написал о потере воды в Покровске глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

NYT напоминает, что этот город является целью российского наступления, которое не прекращается уже месяц, несмотря на рискованный шаг Украины в августе, направленный на отвлечение вражеских сил путем вторжения в Курскую область России. Украинские военные подготовились к городским боям в Покровске, установив на обочинах дорог бетонные доты. Наступление России за последние 10 дней было сосредоточено на сельских районах к югу от города, но Покровск остается под угрозой.

В свою очередь проект DeepState сообщил, что россиянам снова удалось продвинуться на Покровском направлении. Там была опубликована обновленная карта боевых действий.

В частности, зафиксировано продвижение врага в Гродовке Покровского района. Также россияне продвинулись в Макеевке, Красногоровке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

Напомним, российские войска перебили водоснабжение в Покровск. Возобновить его работу сейчас невозможно. Кроме того, в результате российского обстрела в Покровске разрушен Мирноградский мост. Он совмещал город с Мирноградом.