Масштабні вибухи та масова евакуація: безпілотники вночі завітали до Тверської області РФ (відео)

Місцеві мешканці припускають, що ударні безпілотники влучили у склади боєприпасів російської армії

У ніч на 18 вересня Росію масово атакували ударні безпілотники. Найбільше дісталося місту Торопець Тверської області, де безпілотники, схоже за все, уразили великі склади боєприпасів – після ударів там виникла сильна пожежа та почалася детонація.

Про це повідомила низка російських ЗМІ та каналів. Місцеві мешканці пишуть, що вибух був, як від ядерної зброї та припускають, що ударні безпілотники влучили у склади боєприпасів російської армії.

Місцева влада, доречі, спочатку писала про те, що протиповітряна оборона відбила атаку та "збила усе". Потім губернатор регіону Ігор Руденя змушений був визнати, що було "падіння уламків" та почала "невелика пожежа" на одному з атакованих об'єктів.

Завершилося все тим, що Руденя оголосив про евакуацію населення з регіону, де горять склади. Дуже сильні детонації загрожують життю місцевих мешканців, які подекуди почали втікати самостійно, не очікуючи на евакуацію.

Нагадаємо, що кілька днів тому невідомі дрони здійснили наліт на аеродром "Оленья" у Мурманській області. Тоді повідомлялося про те, що неподалік нього було помічено щонайменше два дрони, через що в регіоні зупиняли рух цивільних літаків.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня вибухи пролунали у Білгородській області. Там після атаки безпілотників виникла сильна пожежа на майданчику для зберігання палива, а місцеві жителі показали багато відео великого стовпа диму.