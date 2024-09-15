У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: чому і де вже лунали вибухи

Сили ППО працюють по цілях

У неділю, 15 серпня, у Києві та інших областях України оголошена повітряна тривога. Причиною цього є загроза застосування ударних безпілотників типу "шахед".

Повітряні сили повідомили, в яких регіонах є загрози. А в моніторингових каналах пишуть, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Станом на 22:04 у Києві пролунали вибухи. Скоріше за все захисники неба збивають дрони, пишуть телеграм-канали.

Наразі повітряна тривога є у 8 регіонах країни включно з Києвом. "Телеграф" нижче показав карту, які області почервоніли.

За даними Повітряних Сил України, наразі небезпека є для Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей.

Раніше "Телеграф" писав, що Росіяни завдали чергового удару по Харкову. Через пуски коригованих авіабомб вибухи пролунали в Немишлянському районі міста. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, бомба впала на багатоповерхівку. Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про постраждалих.