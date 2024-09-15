В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: почему и где уже звучали взрывы

Силы ПВО работают по целям

В воскресенье, 15 августа, в Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога. Причиной тому является угроза применения ударных беспилотников типа "шахед".

Воздушные силы сообщили, в каких регионах есть угрозы. А в мониторинговых каналах пишут, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

По состоянию на 22:04 в Киеве раздались взрывы. Скорее всего, защитники неба сбивают дроны, пишут телеграмм-каналы.

В настоящее время воздушная тревога находится в 8 регионах страны, включая Киев. "Телеграф" ниже показал карту, какие области покраснели.

По данным Воздушных Сил Украины, опасность для Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областей.

Ранее "Телеграф" писал, что Россияне нанесли очередной удар по Харькову. Из-за пусков корректируемых авиабомб взрывы прогремели в Немышлянском районе города. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, бомба упала на многоэтажку. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно о пострадавших.