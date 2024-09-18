Масштабные взрывы и массовая эвакуация: беспилотники ночью посетили Тверскую область РФ (видео)

Местные жители предполагают, что ударные беспилотники попали в боеприпасы российской армии.

В ночь на 18 сентября Россию массово атаковали ударные беспилотники. Больше всего досталось городу Торопец Тверской области, где беспилотники, похоже, поразили большие склады боеприпасов – после ударов там возник сильный пожар и началась детонация.

Об этом сообщил ряд российских СМИ и каналов. Местные жители пишут, что взрыв был, как от ядерного оружия и предполагают, что ударные беспилотники попали в боеприпасы российской армии.

Местные власти, кстати, сначала писали о том, что противовоздушная оборона отразила атаку и "сбила все". Затем губернатор региона Игорь Руденя вынужден был признать, что было "падение обломков" и начался "небольшой пожар" на одном из атакуемых объектов.

Завершилось все тем, что Руденя объявил об эвакуации населения из региона, где горят склады. Очень сильные детонации угрожают жизни местных жителей, которые кое-где начали бежать самостоятельно, не ожидая эвакуации.

Напомним, что несколько дней назад неизвестные дроны совершили налет на аэродром "Оленья" в Мурманской области. Тогда сообщалось о том, что неподалеку от него были замечены по меньшей мере два дрона, из-за чего в регионе останавливали движение гражданских самолетов.

Как сообщалось ранее, 8 сентября взрывы прогремели в Белгородской области. Там после атаки беспилотников возник сильный пожар на площадке для хранения топлива, а местные жители показали много видео большого столба дыма.