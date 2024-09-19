Россияне сбросили КАБ на дом престарелых в Сумах: есть пострадавшие и погибший (фото)

Основной удар пришел на верхние этажи здания

В четверг, 19 сентября, россияне обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в Сумской гериатрический пансионат. Известно, что в результате удара есть пострадавшие. Немного погодя стало известно об одном погибшем.

Об этом сообщили в Сумской военной администрации, передает "Общественное. Сумы". Отмечают, что в пансионате для пожилых проживал 221 человек.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии, их госпитализировали", — приводит издание слова председателя Сумской ОВА Владимира Артюха.

Как рассказали работники заведения "Суспільному", на пятом этаже пансионата находились 24 подопечных. Основной удар пришел именно на верхние этажи заведения.

"Около 30 человек, среди которых и лежачие пациенты, эвакуировали наружу бригады быстрого реагирования, спасатели и персонал заведения", — рассказывает Кордон.Медиа.

На фотографиях с места происшествия видим, что людей эвакуировали из пострадавшего здания, сейчас им оказывают помощь прямо на улице, под открытым небом.

В ГСЧС Сумщины сообщили о том, что в здании пансионата частично разрушены технический и пятый этажи. По состоянию на 18.00 удалось эвакуировать 147 человек.

"Людей под завалами нет. Погиб 1 человек, 12 пострадали. К работам привлечены 5 автобусов, из них 2 от ГСЧС, также 2 медицинских расчета ГСЧС для транспортировки пациентов в больницу и другие пансионаты", — написали в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что кафиры нанесли очередной удар по многоэтажке в Харькове. Пострадали десятки человек.