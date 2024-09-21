Россияне вечером ударили по Харькову управляемыми бомбами: есть разрушения и пострадавшие

Мишенью врага стала областная больница, также повреждения получили дома и инфраструктура

Российские оккупанты вечером ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, после атаки оккупантов ранены по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также об атаке сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

"По уточненной информации по Харькову было три удара — два по Шевченковскому району, один по Киевскому. Есть предварительная информация, что есть пострадавшие", – написал Терехов, комментируя последствия атаки врага.

По данным Фильчакова, оккупанты использовали для совершения очередного теракта Су-34 из района временно контролируемого россиянами Белгорода. Под ударами ФАБ-250 с УПКМ оказались Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы. Среди пострадавших двое детей – девочки 10 и 17 лет.

"В Холодногорском районе авиабомба попала по территории частного дома. В Шевченковском районе зафиксировано попадание в проезжую часть возле больницы. В Киевском районе — по территории предприятия", — сообщил Фильчаков.

В Национальной полиции Харьковской области подтвердили эту информацию. По словам представителей ГУНП в Харьковской области, детей пострадали трое, также есть разрушение инфраструктуры и жилья.

"Повреждены здание областной больницы, гостиницы, киоски, частные дома, учебное заведение. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики. Оказывается помощь гражданам, собираются вещественные доказательства очередного преступления военных РФ", — сообщили в полиции.

По данным Терехова, по состоянию на час ночи 21 сентября известно о 15 раненых в результате атаки, преимущественно в среднем и легком состоянии. Из них восемь госпитализированы.

Отметим, что пятница, 20 сентября 2024 года, стала беспокойной для Украины – после серьезной ночной атаки в течение дня Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы и запустила КАБы по Харькову. Досталось и Днепру, где прилетело по образовательному учреждению.