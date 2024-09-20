Россия атаковала баллистикой Одессу: есть прилет и пострадавшие, все подробности (фото)

Предварительно по Одессе ударили Искандером

В пятницу, 20 сентября, в Одессе во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Над городом уже поднялся столб дыма.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным Воздушных Сил Украины (ВС), была угроза применения баллистики с юга.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил удар по Одессе ракетой "Искандер-М".

"Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь", — написал он.

В 14:28 объявили отбой тревоги в Одесской области.

"Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская области – ракетная опасность", — писалы в ВС.

В сети уже публикуют первые фотографии после взрыва в Одессе. Местные каналы пишут о большой вероятности прилета и работе противовоздушной обороны.

"Предварительно в Одессе прилет. Также есть фото сбивания в небе, но это может быть и кассета", — говорится в сообщении.

Местные паблики пишут, что по Одессе ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным снарядом.

"Был применен 1 кассетный Искандер-М. Работы ПВО не было", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Активно работала противовоздушная оборона, в нескольких областях, в том числе на западе Украины, раздались взрывы.

Громко было в пригороде Днепра, в некоторых районах Запорожья, Хмельницкой области и Ивано-Франковска.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно беспилотники ночью посетили Тверскую область РФ.