Всюду разбитые стекла, дым над городом и эвакуация: что происходит в российском Торопце после взрывов (фото, видео)

Въезд в Торопец сейчас перекрыт

В городе Торопец Тверской области РФ, где ночью 18 сентября ударили дронами по важному складу российских войск, во многих домах повылетали окна. Местная власть объявила частичную эвакуацию людей. Уже из города вывезли несколько тысяч человек.

Об этом сообщает паблик Mash. Отмечается, что людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.

При этом в результате происшествия якобы пострадали около 20 человек. Почти у всех выявлены осколочные ранения.

"На видео — обстановка в городе сейчас. Во многих домах выбиты окна, над городом висит дым. Уже эвакуировали 3к человек", — пишет паблик.

В сети отмечают, что взрывы были такой силы, что в зданиях, которые расположены на расстоянии в несколько километров от склада, где был прилет, выбило двери и окна.

Спустя немало часов в самом Торопце все еще слышны звуки взрывов, над городом — дым. В домах повыбивало окна и снесло металлические листы с крыш зданий.

Отметим, что Торопец является одним из самых древних городов Тверской области. Намного ближе, чем Тверь, к Торопцу находятся другие областные центры — Великий Новгород, Смоленск и Витебск.

В 2015 году под городом был построен склад ракетных боеприпасов — арсенал ГРАУ площадью ок. 5км2. В ходе российскогоудачного удара, попала на расположенный под городом рядом с деревней Кудино склад боеприпасов был атакован украинскими дронами. Произошла детонация боеприпасов, возник пожар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ рассказали подробности атаки на Торопец. К тому же в сети уже появились соответствующие видео.