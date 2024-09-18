Стерли с лица земли: в СБУ рассказали подробности атаки на российский склад боеприпасов в Торопце

После прилетов беспилотников началась очень мощная детонация

Дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций уничтожили состав с "Искандерами", "Точками-У" и КАБами в Тверской области России, в населенном пункте Торопец.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники в СБУ. Как оказалось, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов беспилотников началась очень мощная детонация. При этом, местные жители в соцсетях стали паниковать и даже предположили, что это могла быть ядерная бомба.

В настоящее время в населенном пункте продолжается пожар на участке шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

"СБУ вместе с побратимами из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, работающих на войну против Украины", — сообщил источник в СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что появились эпичные видео взрывов на складе в Торопце.