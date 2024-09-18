"Это "ядерка"?": эпичные видео взрывов на складе боеприпасов в российском Торопце, местные не сдерживают эмоций

В Торопце и его окрестностях расположено нескольких воинских частей

В ночь на 18 сентября беспилотники атаковали российский город Торопец Тверской области. Под удар попали большие склады боеприпасов – возник сильный пожар и детонация, которая продолжается до сих пор.

В сети появилось много видео мощнейшего пожара. Местные жители не сдерживают эмоций. На кадрах — сильные взрывы, столбы огня и дыма, которые поднимаются в небо. Все настолько масштабно, что россияне даже запаниковали, что это "ядерка".

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, вскоре после взрывов губернатор региона Игорь Руденя заявил, что было "падение обломков" и начался "небольшой пожар" на одном из атакуемых объектов. Он объявил частичную эвакуацию населения.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин пишет, что под удар попал 107-ой арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление минобороны РФ). Он опубликовал фото со спутников НАСА, которые зафиксировали тепловые сигнатуры по всей его территории. Огонь охватил практически весь арсенал.

Он добавил, что по данным российских каналов, в каждом из хранилищ могло размещаться 240 тонн боеприпасов. Всего в арсенале потенциально могло находиться около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

107-ой арсенал ГРАУ до уничтожения

"107-ой арсенал ГРАУ часто использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе — 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО "Град" и 82-миллиметровых артиллерийских мин, — OSINT-исследователь Tatarigami. Судя по одному из снимков, там также могли находиться и зенитные ракеты, взрывающиеся с характерным "салютом", — написал Левин.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 сентября взрывы прогремели в российском Энгельсе (Саратовская область). В этом городе находится одна из авиабаз, где базируется стратегическая авиация.