Война — день 938: россияне штурмуют под Покровском и увеличивают численность армии

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают давить на направлении Покровска и Курахово, где за предыдущие сутки зафиксировали почти 80 боевых столкновений. Это составляет более, чем половину от всех боев на фронте и позволяет предположить, что оккупанты не собираются отказываться от своих планов в ближайшие недели. В других местах ВСУ демонстрируют успехи, например, под Лиманом им удалось восстановить позиции в районе Торского. В России тем временем приняли решение увеличить численность армии, хотя как она будет ее оснащать, остается неизвестным.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько групп российских БПЛА замечены над Украиной.

О новостях и событиях 15 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 935: новое наступление ВСУ в Курской области и удар по Харькову

О том, что происходило 16 сентября, читайте в трансляции: Война — день 936: оккупанты давят под Покровском, а Украина ждет разрешения бить по России

С ситуацией в Украине за 17 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 937: ситуация под Угледаром ухудшается, а боевые действия приближаются к еще одной области