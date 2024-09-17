Война — день 937: ситуация под Угледаром ухудшается, а боевые действия приближаются к еще одной области

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия на востоке Украины по-прежнему идут с высокой интенсивностью. Покровское и соседнее Кураховское направление делят между собой статус наиболее сложного, поскольку на каждом было зафиксировано за прошлые сутки более 40 боевых столкновений, что в сумме превышает половину от суточных столкновений на всей линии фронта. Из-за продвижения россиян в этом районе об угрозе боевых действий предупредили жителей одного из районов Днепропетровской области. Также критическая ситуация наблюдается под Угледаром, поскольку украинским защитникам не хватает ресурсов для успешного отражения российских штурмов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В российском Энгельсе (Саратовская область) слышали непонятные взрывы. Неподалеку находится авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики.

00:00 Сумская область подверглась массовому обстрелу. Россияне применили БПЛА и авиабомбы. Сообщается о взрывах в Сумах и Конотопе.

С ситуацией в Украине за 14 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 934: Украина готовит новый Саммит мира под атаками РФ

О новостях и событиях 15 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 935: новое наступление ВСУ в Курской области и удар по Харькову

О том, что происходило 16 сентября, читайте в трансляции: Война — день 936: оккупанты давят под Покровском, а Украина ждет разрешения бить по России