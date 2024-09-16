Война — день 936: оккупанты давят под Покровском, а Украина ждет разрешения бить по России

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а оккупационные войска не прекращают предпринимать попытки наступать на Покровском и соседнем Кураховском направлениях. Лишь за предыдущие сутки там было зафиксировано суммарно 68 боевых столкновений из 137. При этом основное давление россиян происходит не в сторону Покровска, а в сторону Селидово и Украинска. Тем временем Киев надеется в скором времени получить разрешение на удары по объектам в российских тылах западным оружием, что позволит Украине защититься от обстрелов, а также заставит посадить россиян за стол переговоров. В ГУР же считают, что Кремль столкнется с очень серьезными проблемами к концу 2025 года и, вероятно, больше не сможет вести войну.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Кривом Роге было слышно звуки взрывов. До этого в Воздушных силах сообщали, что по направлению города летит вражеский БПЛА. Война —

О том, что происходило 13 сентября, читайте в трансляции: Война — день 933: исторический обмен пленными и контратака России на Курщине

С ситуацией в Украине за 14 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 934: Украина готовит новый Саммит мира под атаками РФ

О новостях и событиях 15 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 935: новое наступление ВСУ в Курской области и удар по Харькову