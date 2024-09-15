Зеленский назвал условия, которые могут закончить войну и раскрыл свой мирный план

Мирный план пригодится и после войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как может закончиться полномасштабная война, которую развязала Россия против нашей страны. Глава государства акцентировал внимание на том, что нужно сделать так, чтобы российское общество было не в восторге от этой войны.

Об этом он заявил в интервью CNN. Журналист его спросил, как может закончиться война, ведь ему кажется, что у Украины не будет определенной победы и наша страна не выгонит российские войска из Донбасса, Крыма и они не смогут оккупировать Киев, поэтому должен быть какой-то компромисс. Зеленский ответил ему.

"Когда ты очень сильный и другая сторона знает, что ты очень сильный, и ты настолько сильный, насколько это возможно, чтобы влиять на его общество (русское — ред), чтобы оно было не в восторге от этой войны. Потому что он боится только одного: ни лидеров, ни стран, ничего. Он боится только своего общества — российского народа. И если они будут чувствовать опасность, если у них не будет комфортной жизни и они будут жить без электроэнергии, как наш народ, понимающий цену войны, они будут недовольны этим и начнут влиять на Путина", — сказал глава государства.

Он добавил, что именно поэтому говорит о том, что нужно Украину сделать сильной. Тогда Путин сядет и начнет договариваться.

Кроме того, уже в этом месяце президенту США Джо Байдену будет представлен план победы Украины. Он включает в себя четыре основных пункта и еще один, который понадобится после войны.

Глава украинского государства подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира. В противном же случае, российский диктатор Владимир Путин не будет в нем участвовать.

"Да, я буду говорить с ним о том, как усилить нас перед мирным саммитом, чтобы быть в сильной позиции, потому что дипломатические решения или решения, они хороши, когда ты силен, иначе Путин даже не будет участвовать в нем, не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у него есть победный план, и для Украины победа означает "быть очень сильными" и "готовыми к сильной дипломатии".

Зеленский уточнил, что план состоит из четырех основных пунктов и "плюс" один, который понадобится Украине после войны. В частности, речь идет о безопасности, а также военной и экономической поддержке.

"Я поделюсь ими (пунктами плана) с Байденом. Речь идет о безопасности. Речь идет о геополитическом месте для Украины. Речь идет об очень сильной военной поддержке, доступной для нас, и о том, что мы должны быть свободны в том, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, я думаю, будут интересны", — рассказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что если Джо Байден оценит и поддержит план Украины, и если он и его команда смогут добавить что-нибудь, что даст нашей стране более сильную позицию — украинская сторона будет к этому готова.

Ранее Телеграф писал, что в Bild раскрыли детали мирного плана Зеленского.