Война — день 933: россияне пытаются продвинуться в Курской области и возле Покровска

Оперативно о главном за сутки

Русские войска начали наступление в Курской области и даже могли добиться определенного успеха, продвинувшись в нескольких населенных пунктах. В то же время, ситуация по линии фронта в Украине остается напряженной, ведь на Покровском направлении армия РФ не избавляет усилий, чтобы продвинуться как можно дальше в логистический узле ВСУ. На этом направлении произошло боестолкновение 32 из 122. Так россияне разрушили мост, который соединял Покровск и Мирноград (следующий за Гродовкой город).

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В вечерней сводке Генштаба отмечается, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают давить вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. ВСУ отразили 28 атак. Основные усилия враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов всех столкновений.

Покровское направление на карте Deep State

Покровское направление на карте Deep State

В то же время на Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 48 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинского, Александрополя и Желаемого Первого.

Кураховское направление на карте Deep State

О том, что происходило 10 сентября, читайте в трансляции: Война — день 930: Покровское направление уже не "горячее", а в России новое оружие из Ирана

С ситуацией в Украине за 11 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 931: россияне "буксуют" под Покровском и пытаются окружить Угледар

О новостях и событиях 12 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 932: россияне пытаются вернуть Курскую область и запускают "шахеды" по Беларуси