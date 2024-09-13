Війна — день 933: росіяни намагаються просунутись у Курській області та біля Покровська

Оперативно про головне за добу

Російській війська розпочати наступ у Курській області та навіть могли досягти певного успіху, просунувшись у декількох населених пунктах. Водночас ситуація по лінії фронту в Україні залишається напруженою, адже на Покровському напрямку армія РФ не збавляє зусиль, аби просунутись якмога далі до логістичного вузла ЗСУ. На цьому напрямку відбулось боєзіткнень 32 з 122. Так росіяни зруйнували міст, який зʼєднував Покровськ та Мирноград (наступне за Гродівкою місто).

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У вечірньому зведенні Генштабу зазначається, що на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують тиснути поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. ЗСУ відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулось близько 50 відсотків від усіх сутичок.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Покровський напрямок на мапі Deep State

Водночас на Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того, ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Желанного Першого.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 930: Покровський напрямок вже не "гарячий", а в Росії нова зброя з Ірану

З ситуацією в Україні за 11 вересня ви можете ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 931: росіяни "буксують" під Покровськом і намагаються оточити Вугледар

Про новини та події 12 вересня ми розповідали тут: Війна — день 932: росіяни намагаються повернути Курську область і запускають "шахеди" по Білорусі