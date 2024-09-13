Найстарший доброволець "Госпітальєрів": помер військовий лікар Кутасевич (фото)

У 73 роки чоловік пішов на Майдан разом з дружиною

В Україні щодня гинуть захисники та герої, які боронять Незалежність нашої держави. Так, перестало битись серце найстаршого добровольця батальйону "Госпітальєри" Кутасевича Йосипа Петровича.

Про це повідомила нардеп та командир "Госпітальєрів" Яна Зінкевич. Йосипу Петровичу було 84 роки, його життя забрала хвороба.

"З глибоким сумом повідомляємо, що від нас пішов видатний лікар-гінеколог, ім'я якого добре відоме як у професійних колах, так і серед пацієнтів. Перестало битися серце великого патріота України, майданівця, найстаршого добровольця батальйону "Госпітальєри". Йосип Петрович Кутасевич помер", — йдеться у повідомлені.

Йосип Петрович Кутасевич

Серце бійця зупинилось 13 вересня. Чоловік помер від хвороби, за словами Яни.

"Його відданість професії, людяність і прагнення до вдосконалення медицини, прагнення рятувати залишили незабутній слід у житті кожного, хто мав честь працювати поруч із ним", — додає медикиня.

Вона наголосила, що Кутасевич був фахівцем найвищого рівня, справжнім лідером та наставником для багатьох молодих лікарів. Взимку 2015 року Йосип Петрович долучився до батальйону "Госпітальєри". Тоді чоловіку було 73. Він починав свою волонтерську діяльність разом із дружиною Людмилою Гаюк в часи Майдану.

Проте з часом, за словами Зінкевич, подружжя вирішило їхати на передову та допомагати рятувати життя українських воїнів. Саме так і тоді з'явився екіпаж "Гіпократи".

"Особисто я завжди захоплювалась його невичерпною енергією та бажанням допомагати іншим. Він був прикладом не тільки як лікар, а й як людина з високими моральними принципами. Кожна зустріч з ним була натхненням і можливістю навчитися чогось нового. Йосип Петрович залишив після себе спадщину, яка буде жити в праці інших, у серці кожного вдячного пацієнта чи пораненого", — додає Яна.

Зазначається, що церемонія прощання з Йосипом Петровичем відбудеться у Вінниці 14 вересня на вулиці Батозькій, 12. Початок об 11:30.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові вшанували пам'ять медика-Героя України, який рятував життя військових до останнього.