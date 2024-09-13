Рятував життя військових до останнього: в Харкові вшанували пам'ять медика-Героя України (фото)

13 вересня річниця із дня народження Героя

Україна щодня втрачає своїх героїв. Йому мало виповнитися 30 років 13 вересня, натомість на лікарні №25 в Харкові відкрили меморіальну дошку. Військовий лікар, хірург, командир передової хірургічної групи Владислав Титаренко загинув в серпні 2023 року на своєму посту в Харківській області, рятуючи життя українських військових.

З початком вторгнення він безперервно надавав медичну хірургічну допомогу як постраждалим цивільним, так і військовим. Через величезну кількість потребуючих медичної допомоги, разом зі своєю дівчиною, яка також лікар, з 24 лютого по 6 червня жили в одномісній палаті тої самої лікарні, де йому відкрили меморіальну дошку. Все, щоб надавати допомогу одразу як привозять поранених. Про це розповіла мама героя, Оксана Титаренко.

Владислав Титаренко за роботою / Фото з архіву родини, "Суспільне"

Владислава Титаренка мобілізували 7 грудня 2022 року. Протягом кількох останніх місяців служби він очолював передову хірургічну групу та був основним хірургом. Тільки за місяць перед тим як російські окупанти вдарили керованою бомбою по медичному центру у Кругляківці на Харківщині через нього пройшли понад 1000 осіб — хворих, травмованих, поранених. З 7 липня по 5 серпня передова хірургічна група провела 557 операцій.

5 серпня 2023 року російські окупанти скинули дві авіабомби на території розташування хірургічної групи в селі Кругляківка. Владислав Титаренко загинув, як і ще троє людей.

Харківська обласна рада нагородила Владислава Знаком пошани "За заслуги перед Харківщиною", а в лютому 2024 року його посмертно удостоїли звання Героя України з орденом "Золота зірка".

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