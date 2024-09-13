Укр

Спасал жизни военных до последнего: в Харькове почтили память медика-Героя Украины (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владислав Титаренко Новость обновлена 13 сентября 2024, 13:05
Владислав Титаренко. Фото Коллаж "Телеграфа"

13 сентября годовщина со дня рождения Героя

Украина ежедневно теряет своих героев. Ему должно было исполниться 30 лет 13 сентября, но вместо этого на больнице №25 в Харькове открыли мемориальную доску. Военный врач, хирург, командир передовой хирургической группы Владислав Титаренко погиб в августе 2023 года на своем посту в Харьковской области, спасая жизнь украинских военных.

С началом вторжения он непрерывно оказывал медицинскую хирургическую помощь как пострадавшим гражданским, так и военным. Из-за огромного количества нуждающихся в медицинской помощи вместе со своей девушкой, которая также врач, с 24 февраля по 6 июня жили в одноместной палате той же больницы, где ему открыли мемориальную доску. Все, чтобы оказывать помощь, сразу как привозят раненых. Об этом рассказала мама героя Оксана Титаренко.

Владислав Титаренко за работой
Владислав Титаренко за работой/Фото из архива семьи, "Суспильне"

Владислав Титаренко мобилизован 7 декабря 2022 года. В течение последних месяцев службы он возглавлял передовую хирургическую группу и был основным хирургом. Только за месяц перед тем как российские оккупанты ударили управляемой бомбой по медицинскому центру в Кругляковке Харьковской области через него прошли более 1000 человек — больных, травмированных, раненых. С 7 июля по 5 августа передовая хирургическая группа провела 557 операций.

5 августа 2023 года российские оккупанты сбросили две авиабомбы на территории расположения хирургической группы в селе Кругляковка. Владислав Титаренко погиб, как и еще три человека.

Харьковский областной совет наградил Владислава Знаком уважения "За заслуги перед Харьковщиной", а в феврале 2024 его посмертно удостоили звания Героя Украины с орденом "Золотая звезда".

Ранее "Телеграф" рассказывал о погибшем студенте исторического факультета Черновицкого университета Борисе Устименко. Юноша дважды шел на фронт добровольцем, сделав перерывы для возобновления учебы.

Теги:
#Харьков #Герой