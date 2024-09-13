Спасал жизни военных до последнего: в Харькове почтили память медика-Героя Украины (фото)

13 сентября годовщина со дня рождения Героя

Украина ежедневно теряет своих героев. Ему должно было исполниться 30 лет 13 сентября, но вместо этого на больнице №25 в Харькове открыли мемориальную доску. Военный врач, хирург, командир передовой хирургической группы Владислав Титаренко погиб в августе 2023 года на своем посту в Харьковской области, спасая жизнь украинских военных.

С началом вторжения он непрерывно оказывал медицинскую хирургическую помощь как пострадавшим гражданским, так и военным. Из-за огромного количества нуждающихся в медицинской помощи вместе со своей девушкой, которая также врач, с 24 февраля по 6 июня жили в одноместной палате той же больницы, где ему открыли мемориальную доску. Все, чтобы оказывать помощь, сразу как привозят раненых. Об этом рассказала мама героя Оксана Титаренко.

Владислав Титаренко за работой/Фото из архива семьи, "Суспильне"

Владислав Титаренко мобилизован 7 декабря 2022 года. В течение последних месяцев службы он возглавлял передовую хирургическую группу и был основным хирургом. Только за месяц перед тем как российские оккупанты ударили управляемой бомбой по медицинскому центру в Кругляковке Харьковской области через него прошли более 1000 человек — больных, травмированных, раненых. С 7 июля по 5 августа передовая хирургическая группа провела 557 операций.

5 августа 2023 года российские оккупанты сбросили две авиабомбы на территории расположения хирургической группы в селе Кругляковка. Владислав Титаренко погиб, как и еще три человека.

Харьковский областной совет наградил Владислава Знаком уважения "За заслуги перед Харьковщиной", а в феврале 2024 его посмертно удостоили звания Героя Украины с орденом "Золотая звезда".

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