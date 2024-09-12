Навеки 21: на фронте погиб студент из Черновцов, дважды шедший на войну добровольцем (фото)

Парень сначала был в терробороне, а затем в морской пехоте.

Среди военных, отдающих свою жизнь за Украину немало молодых ребят. Юный Борис Устименко родился в Черкасской области. Молодой человек был студентом факультета истории политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, изучал историю и археологию.

Уже 25 февраля 2022 Борис записался в 107 бригаду терробороны – ему было всего 19 лет. Он учился на втором курсе. Некоторое время его командиром был Андрей Кучуран, однако познакомились они раньше, еще осенью 2021 года на тренинге по демократии, где Андрей выступал с презентацией, а Борис был слушателем.

"Он занимался и бумажной работой, и ходил в окопы под обстрелы и вражеские штурмы. Причем сам просился, потому что бумаги надоели. Всегда готов был выполнять боевые задачи", — написал Кучуран. Борис в начале 2024 года уволился со службы и возобновил обучение.

Борис Устименко в 2022 году

Как написал сам Борис, в июле 2024 вернулся на службу. Подписал контракт и стал оператором беспилотника в морской пехоте. Кроме службы, он также пытался собирать волонтерские средства, в частности искал деньги на автомобиль для подразделения.

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