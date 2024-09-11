Погиб за всех нас: в Киеве попрощаются с сыном Главного раввина Украины

У него осталась маленькая дочь, которую Герой успел увидеть только неделю — потом ушел на фронт

В Киеве простятся с Героем, отдавшим жизнь за Украину. 12 сентября состоится церемония прощания с Матьягой Самборским, сыном Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Защитник погиб на фронте, защищая страну от россиян.

Главный раввин Украины сообщил об этом на своей странице в Facebook. Церемония прощания начнется в 13.00 в Центральной синагоге Киева. После этого организуют кортеж для погребения на центральном кладбище.

В 2002 году, когда мальчику было 11 лет, его усыновила семья Асмана. Тогда у него было имя Антон. Новые родители дали ему еврейское имя Матьягу в честь лидера восстания Маккавеев.

Защитник ушел на фронт через неделю после рождения дочери. Его жена и маленький ребенок, появившийся на свет в мае 2024 года, теперь остались без кормильца.

Моше Реувен Асман рассказал, что в последний раз общался с сыном 17 июля. 24 июля после одного из боев Матитьягу пропал без вести. Со временем семья получила официальное подтверждение его гибели.

Матьягу прожил в семье раввина около 10 лет. Став взрослым, он решил жить самостоятельно, женился и создал свою семью. Главный раввин Украины отметил, что после короткого курса подготовки Матьягу направили на передовую. Там он храбро защищал Украину от армии РФ.

Имя Матитьягу, данное ему семьей Асман, имеет глубокое историческое значение. Оно связано с событиями, ставшими основой праздника Хануки (еврейский праздник чуда, праздник победы в войне), который отмечается уже более 2200 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о трагической смерти советника главы Минстратегпрома Ярослава Олейника. Он посвятил свою жизнь борьбе с захватчиками.