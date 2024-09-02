Без отца остались двое детей: на фронте погиб волонтер и боец из Винницкой области

Герою было 45 лет

На фронте погиб военный из Калиновки Винницкой области Игорь Мукомел. Это произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Калиновском городском совете. Игорь Евгеньевич родился 24 марта 1979 года в Калиновке. Он учился в общеобразовательной школе №2, а затем получил профессию повара в училище Новой Гребли.

После окончания учебы в 1996 году проходил срочную службу в Национальной гвардии Украины, а с 17 августа 1998 года по 30 апреля 1999 года – в воинской части 3028 по контракту. После службы Игорь работал в ООО "Виннифрут" и на Калиновском машиностроительном заводе, а затем занимался предпринимательской деятельностью.

С 2014 года Игорь Мукомел активно занимался волонтерством, помогая калиновчанам в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжая в зону боевых действий. Вместе с супругой Екатериной они стали активными участниками "Волонтерской поисковой организации Винницкой области".

9 января 2023 года Игорь мобилизовался в 14 штурмовую бригаду "Червона Калина". Там он занял должность главного сержанта взвода беспилотных комплексов специального назначения. В течение более 1,5 лет он был отдан присяге и своей волонтерской семье, проявляя мужество и профессионализм в самых сложных условиях. 30 августа 2024 года Игорь погиб в результате удара российского FPV-дрона.

"Это огромная потеря для семьи, друзей и всего города. Игорь оставил после себя жену, сына, дочь и родителей", — говорится в сообщении.

Похоронят его в Калиновке. Дата и время похорон будут объявлены дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб молодой лейтенант из Полтавщины. Герою был 21 год.