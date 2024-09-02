Без батька залишилися двоє дітей: на фронті загинув волонтер і боєць з Вінниччини

Герою було 45 років

На фронті загинув військовий з Калинівки Вінницької області Ігор Мукомел. Це сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомили у Калинівські міській раді. Ігор Євгенійович народився 24 березня 1979 року в Калинівці. Він навчався в загальноосвітній школі №2, а після цього здобув професію кухаря в училищі Нової Греблі.

Після завершення навчання у 1996 році проходив строкову службу в Національній гвардії України, а з 17 серпня 1998 року до 30 квітня 1999 року – у військовій частині 3028 за контрактом. Після служби Ігор працював у ТОВ "Вінніфрут" та на Калинівському машинобудівному заводі, а згодом займався підприємницькою діяльністю.

З 2014 року Ігор Мукомел активно займався волонтерством, допомагаючи калинівчанам у зборі гуманітарної допомоги та неодноразово виїжджаючи до зони бойових дій. Разом з дружиною Катериною вони стали активними учасниками "Волонтерської пошукової організації Вінниччини".

9 січня 2023 року Ігор мобілізувався до 14 штурмової бригади "Червона Калина". Там він обійняв посаду головного сержанта взводу безпілотних комплексів спеціального призначення. Протягом понад 1,5 року він був відданий присязі та своїй волонтерській родині, проявляючи мужність і професіоналізм у найскладніших умовах. 30 серпня 2024 року Ігор загинув внаслідок враження російським FPV-дроном.

"Це величезна втрата для родини, друзів та всього міста. Ігор залишив по собі дружину, сина, доньку та батьків", — йдеться у повідомленні.

Поховають його у Калинівці. Дата і час поховання будуть оголошені додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що фронті загинув молодий лейтенант з Полтавщини. Три місяці як випустився з Одеської військової академії. Герою був 21 рік.