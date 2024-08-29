У боях за Україну загинув грузинський доброволець: він був біженцем з Абхазії

Його тіло доставлять до Грузії

На полі бою загинув 49-річний грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді. Він народився в Сухумі, але був змушений покинути рідний дім через окупацію РФ Абхазії.

Тут, в Україні, він став на захист нашої незалежності. Про загибель грузина повідомляє "Ехо Кавказу".

Віктор Кіпрітіді був іноземним добровольцем, який належав до славнозвісного Грузинського легіону, що воює на боці України з 2014 року. Цей підрозділ став домом для багатьох грузинів, які вирішили підтримати Україну в її боротьбі. Легіон налічує близько 1300 військовослужбовців і діє під керівництвом Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В історії України це був перший випадок, коли до ЗСУ інтегрувались іноземці. Командиром легіону є Мамука Мамулашвілі. З перших днів війни грузини під його керівництвом воюють практично на усіх напрямках фронту. Понад 60 бійців грузинських бійців уже загинули за Україну з початку війни.

Тіло Віктора Кіпрітіді буде доставлено до Грузії 30 серпня. Про дату та місце його поховання наразі не повідомляють.

Раніше "Телеграф" також розповідав про загибель на війні грузинського добровольця Арсена Кецбая. Він простояв на захисті нашої держави кілька років.