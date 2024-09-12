Навіки 21: на фронті загинув студент з Чернівців, що двічі йшов на війну добровольцем (фото)

Хлопець спочатку був у теробороні, а потім — у морській піхоті

Серед військових, які віддають своє життя за Україну чимало молодих хлопців. Юний Борис Устименко народився в Черкаській області. Юнак був студентом факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вивчав історію та археологію.

Вже 25 лютого 2022 року Борис записався у 107 бригаду тероборони – йому було лише 19 років. Він навчався на другому курсі. Певний час його командиром був Андрій Кучуран, проте познайомилися вони раніше, ще восени 2021 на тренінгу з питань демократії, де Андрій виступав із презентацією, а Борис був слухачем.

"Він займався і паперовою роботою, і ходив в окопи під обстріли та ворожі штурми. Причому сам просився, бо папері набридли. Завжди готовий був виконувати бойові задачі", — написав Кучуран. Борис на початку 2024 року звільнився зі служби та відновив навчання.

Борис Устименко у 2022 році

Як написав сам Борис, в липні 2024 року повернувся на службу. Підписав контракт та став оператором безпілотника у морській піхоті. Окрім служби він також намагався збирати волонтерські кошти, зокрема шукав гроші на автівку для підрозділу.

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