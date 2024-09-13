Самый старший доброволец "Госпитальеров": умер военный врач Кутасевич (фото)

В 73 года мужчина пошел на Майдан вместе с женой

В Украине ежедневно гибнут защитники и герои, защищающие Независимость нашего государства. Так, перестало биться сердце старейшего добровольца батальона "Госпитальеры" Кутасевича Иосифа Петровича.

Об этом сообщила нардеп и командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич. Иосифу Петровичу было 84 года, его жизнь унесла болезнь.

"С глубокой грустью сообщаем, что от нас ушел выдающийся врач-гинеколог, имя которого хорошо известно как в профессиональных кругах, так и среди пациентов. Перестало биться сердце великого патриота Украины, майдановца, старейшего добровольца батальона "Госпитальеры". Иосиф Петрович Кутасевич умер", — говорится в сообщении.

Иосиф Петрович Кутасевич

Сердце бойца остановилось 13 сентября. Мужчина умер от болезни, по словам Яны.

"Его преданность профессии, человечность и стремление к совершенствованию медицины, стремление спасать оставили незабываемый след в жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ним", — добавляет медикиня.

Она подчеркнула, что Кутасевич был специалистом высшего уровня, настоящим лидером и наставником для многих молодых врачей. Зимой 2015 года Иосиф Петрович присоединился к батальону "Госпитальеры". Тогда мужчине было 73. Он начинал свою волонтерскую деятельность вместе с женой Людмилой Гаюк во время Майдана.

Однако со временем, по словам Зинкевич, супруги решили поехать на передовую и помогать спасать жизнь украинских воинов. Именно так и тогда появился экипаж "Гиппократы".

"Лично я всегда увлекалась его неисчерпаемой энергией и желанием помогать другим. Он был примером не только как врач, но и как человек с высокими нравственными принципами. Каждая встреча с ним была вдохновением и возможностью научиться чему-то новому. Иосиф Петрович оставил после себя наследие, которое будет жить в труде других, в сердце каждого благодарного пациента или раненого", — добавляет Яна.

Отмечается, что церемония прощания с Иосифом Петровичем состоится в Виннице 14 сентября по улице Батожской, 12. Начало в 11:30.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове почтили память медика-Героя Украины, спасавшего жизны военных до последнего.