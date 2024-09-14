Война — день 934: Украина готовит новый Саммит мира под атаками РФ

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 14 сентября 2024 года. Предыдущие сутки ознаменовались действительно историческим обменом пленными, — ведь Украина впервые за долгое время смогла вернуть бойцов "Азова". Однако около тысячи защитников Мариуполя все еще остаются в плену. Тем временем Россия не устает сыпать угрозами в адрес Украины и всего НАТО. На фоне всего этого четко выступил президент Украины Владимир Зеленский, который объявил о подготовке второго Саммита мира, куда планируют пригласить и страну-агрессора.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве несколько групп ударных дронов России, среди прочего есть угроза и для Киевской области. А в акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 14.09.2024

Карта, где идут бои за Волчанск и в Курской области России 14.09.2024

Покровск и Курахово в Донецкой области на карте боевых действий 14.09.2024

С ситуацией в Украине за 11 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 931: россияне "буксуют" под Покровском и пытаются окружить Угледар

О новостях и событиях 12 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 932: россияне пытаются вернуть Курскую область и запускают "шахеды" по Беларуси

О том, что происходило 13 сентября, читайте в трансляции: Война — день 933: исторический обмен пленными и контратака России на Курщине