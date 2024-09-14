Війна — день 934: Україна готує новий Саміт миру під атаками РФ

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На календарі субота, 14 вересня 2024 року. Попередня доба ознаменувалася дійсно історичним обміном полоненими, адже Україна вперше за довгий час змогла повернути бійців "Азову". Проте близько тисячі захисників Маріуполя все ще залишаються у полоні. Тим часом Росія не втомлюється сипати погрозами на адресу України та всього НАТО. На тлі всього цього чітко виступив президент України Володимир Зеленський, який оголосив про підготовку другого Саміту миру, куди планують запросити і країну-агресора.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі кілька груп ударних дронів Росії, серед іншого, є загроза і для Київської області. А в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 14.09.2024

Карта, де йдуть бої за Вовчанськ та у Курській області Росії 14.09.2024

Покровськ та Курахове у Донецькій області на карті бойових дій 14.09.2024

Із ситуацією в Україні за 11 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 931: росіяни "буксують" під Покровськом і намагаються оточити Вугледар

Про новини та події 12 вересня ми розповідали тут: Війна — день 932: росіяни намагаються повернути Курську область та запускають "шахеди" Білоруссю

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 933: історичний обмін полоненими та контратака Росії на Курщині