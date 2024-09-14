Росія завдала масованого удару по Україні: під прицілом Одеса, Київ, Харків (оновлено)

"Телеграф" зібрав інформацію про атаку

Уночі, 14 вересня, російські війська обстріляли Україну ударними дронами типу "шахед". У Києві та Одесі повідомлялося про роботу ППО. На Харків окупанти скинули КАБ — обійшлося без постраждалих.

Що відомо про атаку

Перші вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Одесі. Повітряні сили ЗС України повідомляли, що в Одесі та Чорноморську сили ППО працюють по російськім ударним БПЛА.

Пізніше про вибухи повідомлялось в Києві. Мер міста Віталій Кличко писав про роботу ППО, а згодом повідомив, що уламки шахеда впали на територію комунального підприємства в Оболонському районі Києва, повідомив він.

"Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", — додав він.

Близько 3:00 в столиці знову лунали вибухи. Ймовірніше, сили ППО знову працювали по дронах.

Неспокійною ніч була у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харкову. Внаслідок удару постраждав гаражний кооператив. Обійшлося без постраждалих, повідомив він.

За даними моніторингових каналів вибухи чули також у Вінницькій області, Житомирі, Полтаві. Там скоріше за все працювали сили ППО.

Станом на 6:47 в регіонах України був відбій повітряної тривоги. А моніторингові канали повідомили, що БпЛА не фіксуються.

Оновлено. Вночі РФ запустила 76 "Шахедів", 72 з них збили, два були локаційно втрачені, а ще два повернулися в Росію. Сили ППО працювали в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

Раніше "Телеграф" писав, що у п'ятницю, 13 вересня, російські війська обстріляли в черговий раз Сумську область, під прицілом була Охтирка. Ворог застосував КАБи.