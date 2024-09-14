Россия нанесла массированный удар по Украине: под прицелом Одесса, Киев, Харьков (обновлено)
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"Телеграф" собрал информацию об атаке
Ночью, 14 сентября, российские войска обстреляли Украину ударными дронами типа "шахед". В Киеве и Одессе сообщалось о работе ПВО. На Харьков оккупанты сбросили КАБ — обошлось без пострадавших.
Что известно об атаке
Первые взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Одессе. Воздушные силы ВС Украины сообщали, что в Одессе и Черноморске силы ПВО работают по российским ударным БПЛА.
Позже о взрывах сообщалось в Киеве. Мэр города Виталий Кличко писал о работе ПВО, а затем сообщил, что обломки "шахеда" упали на территорию коммунального предприятия в Оболонском районе Киева, сообщил он.
"Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", — добавил он.
Около трех часов в столице снова раздавались взрывы. Вероятнее всего, силы ПВО снова работали по дронам.
Неспокойная ночь была в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. В результате удара пострадал гаражный кооператив. Обошлось без пострадавших, сообщил он.
По данным мониторинговых каналов, взрывы слышали также в Винницкой области, Житомире, Полтаве. Там, скорее всего, работали силы ПВО.
По состоянию на 6.47 в регионах Украины был отбой воздушной тревоги. А мониторинговые каналы сообщили, что БПЛА не фиксируются.
Обновлено. Ночью РФ запустила 76 "Шахедов", 72 из них сбили, два были локационно потеряны, а еще двое вернулись в Россию. Силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.
Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 13 сентября, российские войска обстреляли в очередной раз Сумскую область, под прицелом была Ахтырка. Враг применил КАБ.