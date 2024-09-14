Россия нанесла массированный удар по Украине: под прицелом Одесса, Киев, Харьков (обновлено)

"Телеграф" собрал информацию об атаке

Ночью, 14 сентября, российские войска обстреляли Украину ударными дронами типа "шахед". В Киеве и Одессе сообщалось о работе ПВО. На Харьков оккупанты сбросили КАБ — обошлось без пострадавших.

Что известно об атаке

Первые взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Одессе. Воздушные силы ВС Украины сообщали, что в Одессе и Черноморске силы ПВО работают по российским ударным БПЛА.

Позже о взрывах сообщалось в Киеве. Мэр города Виталий Кличко писал о работе ПВО, а затем сообщил, что обломки "шахеда" упали на территорию коммунального предприятия в Оболонском районе Киева, сообщил он.

"Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", — добавил он.

Около трех часов в столице снова раздавались взрывы. Вероятнее всего, силы ПВО снова работали по дронам.

Неспокойная ночь была в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. В результате удара пострадал гаражный кооператив. Обошлось без пострадавших, сообщил он.

По данным мониторинговых каналов, взрывы слышали также в Винницкой области, Житомире, Полтаве. Там, скорее всего, работали силы ПВО.

По состоянию на 6.47 в регионах Украины был отбой воздушной тревоги. А мониторинговые каналы сообщили, что БПЛА не фиксируются.

Обновлено. Ночью РФ запустила 76 "Шахедов", 72 из них сбили, два были локационно потеряны, а еще двое вернулись в Россию. Силы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 13 сентября, российские войска обстреляли в очередной раз Сумскую область, под прицелом была Ахтырка. Враг применил КАБ.