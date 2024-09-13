РФ снова "кошмарила" Сумскую область: под прицелом Ахтырка, первые подробности атаки (фото)

Воздушная тревога в регионе звучала трижды за ночь

В пятницу, 13 сентября, российские войска обстреляли в очередной раз Сумскую область, под прицелом была Ахтырка. Враг применил КАБ.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там отметили, что был зафиксирован взрыв.

Предварительно люди не пострадали. В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.

"На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются", — добавили в сообщении.

Добавим, что воздушная тревога в Сумской области за ночь 13 сентября объявлялась трижды. По состоянию на 6.33 в регионе спокойно.

Также российские войска ночью запускали по Украине БПЛА "шахед". В результате в регионах Украины раздавались взрывы. В частности, было громко в Запорожье, Харькове, Винницкой, Одесской областях. В Киевской области также звучала воздушная тревога.

Напомним, накануне 12 сентября в Конотопе после атаки РФ ограничили движение трамваев. Причиной этого стали поврежденные колеи в результате попадания ракеты. Мэр Конотоп Семенихин писал, что ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая.