РФ знову "кошмарила" Сумську область: під прицілом Охтирка, перші подробиці атаки (фото)

Повітряна тривога в регіоні звучала тричі за ніч

У п'ятницю, 13 вересня, російські війська обстріляли в черговий раз Сумську область, під прицілом була Охтирка. Ворог застосував КАБи.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що було зафіксовано вибух.

Попередньо, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", — додали в повідомленні.

Додамо, що повітряна тривога у Сумській області за ніч 13 вересня оголошувалась тричі. Станом на 6:33 в регіоні спокійно.

Також російські війська вночі запускали по Україні БпЛА "шахед". Внаслідок чого у регіонах України лунали вибухи. Зокрема, гучно було у Запоріжжі, Харкові, Вінниччині, Одещині. В Київській області також лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, напередодні 12 вересня, у Конотопі після атаки РФ обмежили рух трамваїв. Причиною цього стали пошкоджені колії внаслідок влучання ракети. Мер Конотопа Семеніхін писав, що ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична.