Повноцінні обіди, книжки та телевізор з дорогими цигарками: в яких умовах утримуються полонені РФ (фоторепортаж)

Життя чоловіків у СІЗО є кращим, аніж в Росії

У п'ятницю, 13 вересня, кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в українській колонії, де встиг поспілкуватись з російськими військовополоненими, яких взяли під час Курської операції. Їх тримають в добрих умовах, а також годують їсти та дають дивитись телевізор, що не скажеш про наших бійців.

"Телеграф" покаже, що їдять полонені РФ в Україні, як проводять дозвілля. А також, які умови мають для існування.

Перше на що слід звернути увагу це відремонтовані камери СІЗО. В них чисто, затишно та тепло, бо на стінках та підлозі викладена плитка. Також на одному з фото, яке зробив Ян Доброносов помітно, в яких умовах полонені РФ приймають ванну. На стінах також є плитка, чисті та старі змішувачі для води, а кожна кабінка перекрита сучасними шторками. Сплять чоловіки також у комфортних умовах, для кожного є постільна білизна та подушки.

Кореспондент також встиг побувати в СІЗО тоді, коли у полонених РФ проходив обід. На знімках помітно, що бійців годують першою та другою стравою.

За словами Яна Доброносова, в них на обід був капусняк та каша. А місткість для обіду була великою.

Слід додати, що їли вони зі скляного чистого посуду. Також у камерах стоять пластикові кружки та миски.

На фото є велика кількість хліба, яка зберігається у чорних пакетах. Хліб звичайний, білий.

Дозвілля у полонених РФ також проходить з користю. Вони мають змогу читати книжки, що правда, як каже Ян Доброносов, література російська.

Також вони мають можливість дивитися телевізор. На фото помітно, як чоловік сидить напроти екрану.

Пощастило російським бійцям навіть у шкідливих звичках. Вони можуть дозволити собі смалити дорогі цигарки, але дешеві марки також присутні.

Проте що стосується морального стану чоловіків то у деяких настрій пригнічений. Ймовірніше, вони почали усвідомлювати, що їх армія зробила з Україною. Що цікаво, виглядають вони досить охайними, а одяг чистим та приємним.

Раніше "Телеграф" показав, як відреагували українці на відео з СІЗО, де утримують полонених РФ. Люди обурені тим, яке ставлення до чоловіків, які вбивали українців.

Варто згадати і те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок.