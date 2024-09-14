Відео з російськими полоненими обурило українців: "А наших хлопців катують..."

Люди розлючені тим, як влаштувались бійці

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у СІЗО, де утримуються захоплені в Курській області РФ російські військовослужбовці. Вони розповіли про те, як потрапили в полон і як із ними поводяться.

Проте читачі "Телеграфа" поділились своїми думками щодо того, як живуть полонені РФ. Користувачі мережі пишуть що у росіян дуже гарні умови.

Зокрема, більшість коментаторів написало, що в росіян надто гарні умови для життя в полоні. Також були й ті, які згадали, що ворожа армія принесла в нашу країну зло.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що у камерах, де сидять російські полонені є телевізор всупереч забороні дзвонити рідним.

Чоловіки, які прийшли вбивати українців на фото виглядали дуже охайними та чистими.

В коментарях під дописов також написали, що після цього відео, де вони розповіли про Україну, кричали гасла "Героям Слава" в Росію краще не повертатись. Адже там їм може бути непереливки.

Варто відзначити, що наш кореспондент робив також фото, що смалять російські полонені. Серед цигарок були найдорожчі торгові марки.

Нагадаємо, з початку операції в Курській області ЗСУ вдалося взяти в полон безліч російських військових. Наразі вони утримуються на території України в комфортних за мірками війни умовах. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у СІЗО, де утримуються військовослужбовці. Вони розповіли про своє ставлення до війни з Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок.