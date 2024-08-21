У Росії полонених "азовців" хочуть засудити до майже чверті століття колонії: хто у списку

"Телеграф" розповів, що відомо про людей

У середу, 21 серпня, російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку "Азов". Серед них є і жінки.

Про це повідомило російське видання "Медіазона".

Зокрема, вироки запросили щодо 8 жінок, які працювали кухарками. А для вже обміняних військових Дмитра Лабінського та Давида Касаткіна звинувачення заочно запросило 23 та 24 роки колонії відповідно.

Щодо загиблого у російському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили. Тому термін йому не запитували. До речі, "Телеграф" вже розповідав, що стало причиною смерті українського бійця.

Російська прокуратура просить засудити:

до 16 років позбавлення волі — Ніну Бондаренко . У суді вона розповідала, що в "Азові" була старшим кухарем. Військового звання не мала, була цивільною.

. У суді вона розповідала, що в "Азові" була старшим кухарем. Військового звання не мала, була цивільною. Наталю Гольфінер . В "Азові" почала працювати як кухар, згодом її призначили начальником продовольчого складу. Має звання "молодший сержант".

. В "Азові" почала працювати як кухар, згодом її призначили начальником продовольчого складу. Має звання "молодший сержант". Ірину Могітич. В "Азов" влаштувалася спершу посудомийкою, потім працювала кухарем.

В "Азов" влаштувалася спершу посудомийкою, потім працювала кухарем. Владиславу Майбороду . Працювала в полку "Азов" кухарем. Владислава була поранена, має хронічні захворювання. На суді розповідала, що в СІЗО Донецька їй не надавали необхідних ліків.

. Працювала в полку "Азов" кухарем. Владислава була поранена, має хронічні захворювання. На суді розповідала, що в СІЗО Донецька їй не надавали необхідних ліків. до 16,5 років — Марину Текіну . В "Азові" була кухарем, працювала в Юр’ївці неподалік від Маріуполя.

. В "Азові" була кухарем, працювала в Юр’ївці неподалік від Маріуполя. до 17 років позбавлення волі — Олену Аврамову. До того як приєднатися до "Азову", працювала в магазині в Урзуфі. Потім була вільнонайманою в господарській частині "Азову".

До того як приєднатися до "Азову", працювала в магазині в Урзуфі. Потім була вільнонайманою в господарській частині "Азову". Альону Бондарчук . Працювала пекарем у школі, потім влаштувалася в "Азов" кухарем.

. Працювала пекарем у школі, потім влаштувалася в "Азов" кухарем. Лілію Павріанідіс . Була кухарем полку "Азов", разом з іншими готувала на "Азовсталі" їжу для військових і цивільних.

. Була кухарем полку "Азов", разом з іншими готувала на "Азовсталі" їжу для військових і цивільних. до 19 років — Лілію Руденко. До "Азову" працювала бухгалтером на одному з курортних підприємств Мелекиного, що на березі Азовського моря. Коли перейшла в "Азов" — невідомо. Готувала їжу на "Азовсталі".

До "Азову" працювала бухгалтером на одному з курортних підприємств Мелекиного, що на березі Азовського моря. Коли перейшла в "Азов" — невідомо. Готувала їжу на "Азовсталі". до 19,5 років — Олега Жаркова. В "Азові" працював у господарській частині — був різноробом. У боях участі не брав, бо має хворе серце. Судять за те, що служив на спостережних постах, завантажував і розвантажував зброю, боєприпаси та їжу після 24 лютого 2022-го.

В "Азові" працював у господарській частині — був різноробом. У боях участі не брав, бо має хворе серце. Судять за те, що служив на спостережних постах, завантажував і розвантажував зброю, боєприпаси та їжу після 24 лютого 2022-го. до 21 року — Олександра Ірха. Олександр служив в "Азові" з 2015 по 2020 рік механіком-водієм у танковому підрозділі. У 2020 році звільнився, працював на металобазі. Судять за те, що стояв на українському блокпості в селищі Сартана.

Олександр служив в "Азові" з 2015 по 2020 рік механіком-водієм у танковому підрозділі. У 2020 році звільнився, працював на металобазі. Судять за те, що стояв на українському блокпості в селищі Сартана. до 22 років — Анатолія Грицика. Професійний військовий. У 2008 році пішов у відставку з військової служби, але у 2014 році повернувся і став служити в "Азові": спочатку на посаді діловода, потім був заступником командира полку з технічних питань. У 2018 році звільнився з армії і жив у Мангуші.

Професійний військовий. У 2008 році пішов у відставку з військової служби, але у 2014 році повернувся і став служити в "Азові": спочатку на посаді діловода, потім був заступником командира полку з технічних питань. У 2018 році звільнився з армії і жив у Мангуші. Олега Міжгородського. На момент повномасштабного вторгнення звільнився з військової служби.

На момент повномасштабного вторгнення звільнився з військової служби. Олександра Мухіна. Народився в Маріуполі, певний час служив в "Азові" стрільцем. На момент вторгнення вже звільнився з армії. Судять за те, що стояв на українському блокпості в селищі Сартана.

Народився в Маріуполі, певний час служив в "Азові" стрільцем. На момент вторгнення вже звільнився з армії. Судять за те, що стояв на українському блокпості в селищі Сартана. Микиту Тімоніна . Коли саме долучився до "Азову" — невідомо. Судять за те, що служив на спостережних постах, завантажував і розвантажував зброю, боєприпаси та їжу після 24 лютого 2022-го.

. Коли саме долучився до "Азову" — невідомо. Судять за те, що служив на спостережних постах, завантажував і розвантажував зброю, боєприпаси та їжу після 24 лютого 2022-го. до 23 років — Артема Гребешкова. Служив у гаубичному дивізіоні "Азову" до 2021 року. Звільнившись з армії, жив у Маріуполі. Судять за те, що стояв на блокпості в селищі Сартана.

Служив у гаубичному дивізіоні "Азову" до 2021 року. Звільнившись з армії, жив у Маріуполі. Судять за те, що стояв на блокпості в селищі Сартана. Артура Грецького. У "Азові" служив оператором-навідником. У квітні 2022 року президент нагородив його медаллю "За військову службу Україні". Тоді ж російські військові затримали його на території "Азовсталі". Судять за те, що воював із російськими військовими.

Олексія Смикова . Невідомо, коли Смиков пішов до "Азову". Судять за те, що у 2019 році стріляв з міномета по позиціях проросійських бойовиків так званої "ДНР".

. Невідомо, коли Смиков пішов до "Азову". Судять за те, що у 2019 році стріляв з міномета по позиціях проросійських бойовиків так званої "ДНР". Ярослава Ждамарова . У 2016—2019 роках служив за контрактом в "Азові" кінологом. Коли звільнився, разом із дівчиною та мамою жив у Маріуполі. Судять за те, що стояв на українському блокпості в селищі Сартана.

. У 2016—2019 роках служив за контрактом в "Азові" кінологом. Коли звільнився, разом із дівчиною та мамою жив у Маріуполі. Судять за те, що стояв на українському блокпості в селищі Сартана. Олександра Мероченца. У 18 років підписав контракт із ЗСУ, почав служити в "Азові", переїхав до Маріуполя. Судять за те, що служив на спостережних постах, завантажував і розвантажував зброю, боєприпаси та їжу після 24 лютого 2022-го.

У 18 років підписав контракт із ЗСУ, почав служити в "Азові", переїхав до Маріуполя. Судять за те, що служив на спостережних постах, завантажував і розвантажував зброю, боєприпаси та їжу після 24 лютого 2022-го. до 24 років — Олега Тишкула. Вступив до полку "Азов". Має нагороди за службу, був поранений і мав контузію. Закінчив службу в полку в 2021 році, звільнився командиром роти в званні "лейтенант".

Матеріал про українців, які перебувають у полоні РФ підготувало видання "Бабель".

Російське видання "Медіазона" пише, що жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків — суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у вʼязниці й лише потім їх переведуть до колонії.

Російська прокуратура стверджує, що всі підсудні проходили службу в полку "Азов" і нібито висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

Зазначимо, що цим судом Росія порушує Женевські конвенції, які забороняють брати цивільних у полон і судити військових за те, що вони виконували свої обовʼязки.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському полоні загинув захисник з Ковеля: він був багатодітним батьком.